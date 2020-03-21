مدير جامعة القصيم لأعضاء هيئة التدريس: يسروا ولا تعسروا على الطلاب‎

المواطن - الرياض

عبر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، مدير جامعة القصيم، في رسالة شكر بعث بها لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، عن أمله بتفهم طبيعة المرحلة والتيسير على الطلاب والطالبات وتذليل الصعوبات لهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم .

وقدم الداود، خلال رسالته التي بعث بها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الشكر للزملاء والزميلات من أساتذة الجامعة على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في هذه المرحلة مع طلابهم، مذكرًا إياهم بضرورة التيسير على الطلاب والطالبات قائلًا: “يسروا ولا تعسروا”، وذلك نظرًا للظرف الراهن في الحد من انتشار فيروس كورونا وما صاحبه من التحول للتعليم عن بُعد.