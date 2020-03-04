مستشفى ومركز الدارة الطبي.. رعاية صحية بمفهوم جديد

المواطن - الرياض

افتتح مستشفى ومركز الدارة الطبي يوم الثلاثاء الموافق ٣ مارس ٢٠٢٠، وهو من المستشفيات التي استقطبت كفاءات لإدارتها، وتم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة والتقنيات وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وكشف المدير التنفيذي لمستشفى ومركز الدارة الطبي البروفسور عدنان عزت عن استعدادات ضخمة مسبقًا لافتتاح المستشفى الذي تزيد مساحته عن مائة ألف متر مربع وبسعة 250 سرير، ويقع في قلب الرياض على شارع التخصصي.

وقال : يعمل في مستشفى الدارة كادر طبي مميز حاصل على أعلى الشهادات والزمالات من أرقى الهيئات والمؤسسات الصحية العالمية، بخبرات تراكمية عالية، لتقديم خدمات رعاية صحية على مستوى عالي الجودة وذلك في مختلف التخصصات الطبية.

ويتميز مستشفى الدارة في استراتيجيته مع منظومة مستشفيات ومراكز هنري فورد الصحية الأمريكية والتي تهدف الى نقل المعرفة في بناء الهيكل التنظيمي الطبي والإداري لمستشفى ومركز الدارة الطبي، وتساهم في وضع الأطر لسياسات سير العمل، والمسارات السريرية والبروتكولات الاكلينيكية وإجراءات ثقافة الجودة والسلامة وتطوير القدرات البشرية.

وسينعم المراجعون بأهم مزايا هذه الشراكة ومنها:

زيارة أطباء من أمريكا لمستشفى ومركز الدارة الطبي

الحصول على رأي طبي ثانٍ من مستشفى هنري فورد الأمريكي

إرسال بعض التحاليل – إن استدعت الحالة – للمختبرات في مستشفى هنري فورد الأمريكي

استدامة التطور والابتكار في المجال الطبي

وهذا وتجدر الإشارة إلى أن منظومة مستشفيات ومراكز هنري فورد الصحية تأسست عام ١٩١٥ وهي واحدة من كبار مزودي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، حاصلة على مجموعة متنوع من الجوائز الخاصة بسلامة المرضى والجودة ومنها جائزة مالكولم بالدريدج الوطنية للجودة.

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