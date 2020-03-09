مصر تعلق جميع الفعاليات ذات الحضور الجماهيري

المواطن - متابعة

قررت الحكومة المصرية تعليق جميع الفعاليات، التي تتضمن تجمعات كبيرة من الناس، وذلك على خلفية خطر انتشار فيروس كورونا الجديد.

وسجلت الأراضي المصرية 55 إصابة جراء فيروس كورونا المستجد تعافى منها 12 شخصًا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة رُصدت لدى مواطن ألماني.

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان أصدره اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، “قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر”.

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي “ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد”، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية ستتولى تنفيذ هذا القرار.

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