مصر تقترب من تعليق الدوام

وأعلن رئيس الوزراء المصري تعليق حركة الطيران على مستوى جمهورية مصر العربية بدءًا من ظهر الخميس وحتى نهاية الشهر 31 مارس مشيرًا إلى أنه خلال ساعات قليلة سيتم الإعلان عن طرق تقليل أعداد العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة.

وطالب مدبولي المصريين بالالتزام بقواعد العزل وعدم النزول إلا للضرورة والابتعاد عن أماكن التجمعات.

وأوضح أن المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الضرورية كافٍ، مشددًا على عدم وجود داعٍ للتزاحم على الشراء.

وكشف مدبولي عن خسائر قطاع الطيران المتوقع حدوثها عقب قرار إيقاف الحركة، قائلًا: قد تصل إلى ملياري وربع المليار جنيه.

وختم رئيس الوزراء المصري كلامه مطالبًا المصريين بعدم الاستهانة أو الاستخفاف بالوضع الراهن.

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