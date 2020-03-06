مصر تُشكل غرفة عمليات لمتابعة تطورات كورونا

المواطن - القاهرة

أفادت تقارير صحفية بأن مصر أعلنت تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على متن باخرة في نهر النيل.

وأورد بيان صادر عن المنظمة ووزارة الصحة المصرية، أن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض، حين كانوا على متن باخرة قادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أن السلطات تابعت الحالة الصحية لـ14 راكبًا خالطوا في الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي تبينت إصابتها بالفيروس عقب العودة إلى بلادها.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن السائحة هي الحالة الأساسية المسببة للعدوى لدى الحالات التي تم اكتشافها (index case)، وهذا الأمر دفع وزارة الصحة والسكان إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وأجريت لهم الفحوص اللازمة.

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