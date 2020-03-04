مطلق النار في المزاحمية بقبضة شرطة الرياض

المواطن - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على شاب تفاخر بإطلاق أعيرة نارية من مسدس في المزاحمية.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة إلى ماتم نشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح مسدس متفاخراً بين أوساط الشباب في محافظة المزاحمية بما يخالف الأنظمة فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر ، وضبط السلاح المستخدم.

وبين المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقاف الشاب واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

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