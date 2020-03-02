معرض توعوي في ثانوية ومتوسطة كلاخ احتفاءً بيوم المدني

المواطن ـ فيصل العتيبي ـ الطائف

أقامت ثانوية ومتوسطة كلاخ معرضًا توعويًّا، بالتزامن مع اليوم العالمي للدفاع المدني، الذي انطلق أمس الأحد بمختلف مناطق المملكة، تحت شعار “السلامة أولًا”.

واشتمل المعرض على صور ومجسمات، إضافة إلى تعريف الطلاب بكيفية استخدام طفايات الحريق عند حدوث طارئ.

وقال قائد المدرسة، محسن الزيادي، في تصريحات إلى “المواطن“: إنه تم تفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني بمشاركة طلاب المدرسة من خلال الأعمال والمجسمات التي شاركوا بها، إضافة إلى تفعيل الإذاعة المدرسية في الاصطفاف الصباحي، مشددًا على أهمية إبراز مخارج الطوارئ في المدرسة؛ لاستخدامها عند حدوث أي طارئ، إضافة إلى العلامات التحذيرية وعلى ماذا تدل.

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 بالطائف تقام في مجمع جوري مول، ويستمر المعرض المصاحب لها حتى يوم السبت القادم، ويتخللها العديد من الفعاليات والبرامج والمسابقات، بمشاركة عدة جهات؛ بهدف تكثيف الجانب التوعوي وترسيخ مفاهيم السلامة في المجتمع.

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