مفاجأة تنتظر فهد المولد مع الأخضر

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب فهد المولد نجم نادي الاتحاد قريبًا للغاية من العودة إلى المباريات، وذلك بعد إيقافه لمدة عام بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي يُخطط لاستدعاء المولد للمعسكر المقبل للأخضر المقرر إقامته بنهاية شهر مارس الجاري.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلب من إدارة نادي الاتحاد تزويدها بكافة التقارير عن الحالة البدنية والفنية للاعب فهد المولد بعد عودته لتدريبات العميد مؤخرًا.

ومن المنتظر مشاركة فهد المولد في آخر جولتين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مايو المقبل بعد انتهاء الإيقاف.

وسيتجه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لإقامة معسكر لجمع اللاعبين في آخر شهر مارس الجاري من أجل تدريبهم على أمور فنية وتكتيكية وذلك لاستغلال أيام الفيفا التي لن تُقام فيها مباريات، إضافة إلى العمل على تجهيز عناصر الأخضر وزيادة الانسجام بينهم استعدادًا لما هو مقبل.

وكان من المقرر إقامة مباراتي اليمن وسنغافورة أمام المنتخب السعودي يومي 26 و31 مارس على الترتيب في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، ثم إقامة مباراتي الأخضر ضد فلسطين وأوزبكستان في يونيو المقبل.

وجاء قرار تأجيل مباريات تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال بشهري مارس ويونيو بعد انتشار كورونا في العديد من الدول الآسيوية، كذلك حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاثنين الماضي المواعيد الجديدة للأدوار النهائية بدوري أبطال آسيا نسخة 2020.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر