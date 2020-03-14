مفاجأة سارة تنتظر ليفربول بعد تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي

من المنتظر أن يتلقى الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول خبرًا سارًّا، وذلك بعد تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي مؤخرًا حتى الثالث من إبريل؛ وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في بريطانيا.
ووفقًا لصحيفة TELEGRAPH البريطانية، فإن رابطة الدوري الإنجليزي ستتجه لإلغاء الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري وعدم استكمال المباريات خوفًا من إصابة كورونا للمزيد من اللاعبين والمدربين، كما سيتم منح لقب الدوري الإنجليزي لفريق ليفربول؛ كونه يبتعد بفارق 25 نقطة عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
ومن المتوقع كذلك أن يتم إلغاء الهبوط هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيكون عدد الفرق بالبريميرليج بالموسم المقبل 22 فريقًا بعد صعود فريقين من دوري الدرجة الأولى للدرجة الممتازة.
وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أمس الجمعة، في بيان رسمي له، عن إيقاف كافة الأنشطة الرياضية المتعلقة بكرة القدم في فرق النادي المختلفة؛ وذلك حرصًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة البريطانية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف بيان ليفربول الذي نُشر عبر موقعه الرسمي في الإنترنت، أن مباراة أساطير ليفربول ضد أساطير برشلونة، التي كان من المقرر إقامتها يوم 28 مارس، قد تم تأجيلها تنفيذًا للإجراءات الاحترازية.
يذكر أن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال واللاعب الإنجليزي كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي تعرضا للإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا.
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