مفاجأة سارة تنتظر ليفربول بعد تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع كذلك أن يتم إلغاء الهبوط هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيكون عدد الفرق بالبريميرليج بالموسم المقبل 22 فريقًا بعد صعود فريقين من دوري الدرجة الأولى للدرجة الممتازة.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أمس الجمعة، في بيان رسمي له، عن إيقاف كافة الأنشطة الرياضية المتعلقة بكرة القدم في فرق النادي المختلفة؛ وذلك حرصًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة البريطانية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف بيان ليفربول الذي نُشر عبر موقعه الرسمي في الإنترنت، أن مباراة أساطير ليفربول ضد أساطير برشلونة، التي كان من المقرر إقامتها يوم 28 مارس، قد تم تأجيلها تنفيذًا للإجراءات الاحترازية.

يذكر أن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال واللاعب الإنجليزي كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي تعرضا للإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا.

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