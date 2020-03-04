ملكة النرويج: لم أعرف الآيباد إلا من الملك عبدالله الثاني

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كشفت ملكة النرويج أنها لم تكن تعرف ما هو جهاز الآيباد iPad إلا من خلال ملك الأردن عبدالله الثاني .

وجاء ذلك أثناء توقيع اتفاقية في مجال التكنولوجيا بين البلدين، حيث استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله والملكة رانيا، ملك النرويج هارالد الخامس وزوجته الملكة سونيا، في حفل استقبال رسمي في قصر الحسينية في العاصمة عمّان.

وقالت الملكة سونيا، 82 عامًا، إنها باتت تستخدم الآيباد يوميًا منذ أن أرسل لها الملك عبدالله عاهل الأردن، 58 عامًا، جهازًا كهدية قبل عشر سنوات.

وتابعت: خلال اجتماع لطيف للغاية في أوسلو في عام 2010، أخبرني الملك عبدالله عن هذا المنتج الرائع المسمى iPad، لم أكن سمعت به من قبل، لكن أمكنني تخيل مدى فائدة هذا الشيء.

وأعربت عن شكرها للملك الأردني لتعريفها على الجهاز اللوحي، قائلة: عندما وصلتني هدية الآيباد من الملك شعرت كما لو أني أنتقل لعصر آخر، شكرًا لك عزيزي الملك عبدالله على هديتك المناسبة جدًا، ما زلت أستخدمه كل يوم حتى كدت أدمنه تقريبًا، بحسب موقع Norway Today.

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