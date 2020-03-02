مناورات الحرب بغابات تايلاند.. أكل العقارب وشرب دماء الأفاعي

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تشهد مناورة الكوبرا الذهبية السنوية التي تُقام في غابات تايلاند مشاركة الآلاف من أفراد الجيش حول العالم في سلسلة من المهام الشاقة من أجل التدريب على البقاء على قيد الحياة في أحلك وأقسى الحالات والظروف.

ويشارك في الحدث قوات المارينز الأمريكية بجانب تسع وعشرون دولة أخرى في أكبر حدث من نوعه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذي يعلم الجنود كيفية البقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية في الغابة.

ويشارك نحو 4500 من أفراد القوات المسلحة الأمريكية في التدريبات على البر والبحر، بجانب جنود من سنغافورة والصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا وغيرهم.

وهذه هو العام الـ 39 الذي يُقام فيه هذا التدريب ويستمر لمدة 10 أيام.

ويصطفّ الجنود لشرب دماء كوبرا مقطوعة الرأس، والتي يُقال إنها مصدر جيد لإعادة ترطيب الجسم في حالة عدم توفر المياه، ويضطرون أيضًا لتناول أنواع مختلفة من الكائنات الحية بما في ذلك العقارب والسلاحف والسحالي وغيرهم.

وهناك ثلاثة عناصر رئيسية في التمرين: التدريب الميداني العسكري، المساعدة الإنسانية، والتدريب على الإغاثة في حالات الكوارث، كما يتم تعليم الجنود كيفية العثور على المياه في مزارع الغابة وتحديد النباتات الصالحة للأكل من قبل المدربين العسكريين.

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