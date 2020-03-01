منتخب تونس إلى نهائي كأس العرب

المواطن - مروة نبيل

نجح منتخب تونس في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بعد فوزه على المغرب برباعية دون رد.

ولعب منتخب تونس ضد المغرب على ملعب الأمير محمد بن فهد، وبدأت المباراة بشكل سريع، وسيطر لاعبو نسور قرطاج على اللعب، قبل أن ينجح زياد بريمة في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 21.

واستمر ضغط نسور قرطاج، وتمكن شهاب العبيدي من تعزيز تقدم منتخب بلاده بهدف ثانٍ عند الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول من مباراة تونس ضد المغرب بتأخر أسود الأطلسي بهدفين نظيفين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح فاروق الميموني في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 56، قبل أن يسجل بريمة الهدف الثاني له والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 60، لتنتهي مباراة تونس ضد المغرب بفوز نسور قرطاج بنتيجة 4/0.

وينتظر منتخب تونس الفائز من مباراة مصر ضد السنغال التي انطلقت، قبل قليل، لمواجهته في نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.

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