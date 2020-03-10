منخفض جوي وأمطار لمدة 3 أيام والذروة الجمعة

المواطن - علي شيبان - جازان

توقع خبير الأرصاد الجوية علي مشهور، أن تتأثر أجواء المملكة بحالة من عدم الاستقرار من يوم غد الخميس حتى يوم الأحد المقبل.

وقال مشهور في تصريحات إلى “المواطن“: إن هذه الحالة عبارة عن تقدم لمنخفض جوي متعمق يتمركز على أجواء شمال الجزيرة العربية يعمل على حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأجواء، حيث توقع أن تبدأ الحالة من الخميس بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال المملكة (تبوك والجوف والحدود وحائل والمدينة المنورة) وعلى طول سواحل البحر الأحمر من سواحل تبوك شمالًا إلى جدة وصولًا إلى سواحل جازان وجزيرة فرسان؛ مما تساعد في ارتفاع أمواج البحر.

كما توقع خبير الأرصاد أن تشتد هذه الرياح السطحية يوم الجمعة لتبلغ ذروتها.

وبالنسبة إلى توقعات الأمطار، فأوضح أنها ستكون ما بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة بتساقط للبرد، وخاصة على مناطق تبوك والجوف والحدود وحائل والمدينة المنورة والقصيم، وتبدأ الحالة المطرية من يوم الخميس وتشتد يوم الجمعة؛ مما قد ينتج عنها في هذه المناطق جريان للأودية والشعاب، ومن يوم السبت تتقدم الحالة المطرية، لكن بشكل خفيف إلى متوسط على أجزاء من حفر الباطن والكويت ومكة المكرمة والرياض، ويوم الأحد تكون فرص الأمطار مهيأة على جازان وعسير والباحة.

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