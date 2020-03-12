منسوبو أمانة جازان يطالبون بإيقاف نظام البصمة.. والأمانة ترد

المواطن- خالد الأحمد- جازان

طالب عدد من منسوبي أمانة منطقة جازان بإيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف اليومي بمقر الأمانة وفروع البلديات التابعة لها، كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسوة بالجهات الحكومية الأخرى التي وجهت بإيقاف نظام البصمة لمنسوبيها.

وقال عدد من الموظفين لـ“المواطن”، إن أمانة جازان قامت قبل أيام بتركيب عدد قليل جدًا من عبوات تعقيم اليدين السائل بجوار أجهزة نظام البصمة بمباني الأمانة والبالغ عددها 24 جهازًا، مما تسبب في ازدحام الموظفين على أجهزة البصمة التي تم تركيب عبوات تعقيم اليد بجوارها، وذلك لمخاوف الموظفين من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الشاكون، أنه يجب على الأمانة إيقاف نظام البصمة مؤقتًا الذي قد يتسبب في نقل العدوى، وحرصًا وحفاظًا على صحة وسلامة الموظفين، وأسوة بالجهات الحكومية التي قامت بإيقاف نظام البصمة؛ في ظل عجز أمانة جازان بتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة لمنسوبيها، إضافة إلى عدم كفاية أجهزة تعقيم اليدين بمناني الأمانة بالوقت الحالي.

وأوضحت إدارة الإعلام بأمانة جازان في ردها على استفسار “المواطن”، أن أمين منطقة جازان وجه مطلع الأسبوع الحالي بتركيب أجهزة تعقيم اليد السائل في جميع مكاتب الأمانة، حيث قام المختصون بتركيب أجهزة تعقيم اليدين السائل في المبنى الرئيسي للأمانة وفي عدد من المباني الأخرى.

وأضافت، أن الأمانة مستمرة بتركيب أجهزة تعقيم اليدين السائل في باقي المباني على الرغم من شُح توفر سائل التعقيم حاليًا في الأسواق، وجارٍ حاليًا العمل على توفير باقي الأجهزة والسائل المعقم لليدين بأسرع وقت لتشمل جميع مباني وإدارات الأمانة وفقًا لتوجيه أمين المنطقة.

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