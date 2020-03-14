منسوبو صحة جازان يطالبون بإيقاف نظام البصمة

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من منسوبي صحة جازان استياءهم وتخوفهم من استمرار العمل بنظام البصمة لإثبات حضورهم وانصرافهم، مطالبين بإيقاف العمل بنظام البصمة وذلك كإجراء وقائي واحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، وأيضاً أسوة بباقي الجهات الحكومية التي وجهت في الآونة الأخيرة بإيقاف نظام البصمة.

وتحدث عدد من منسوبي صحة جازان لـ”المواطن” بقولهم “إن منسوبي الصحة هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية ناهيك أن هناك أعداد كبيرة من منسوبي الصحة يستخدمون نظام البصمة في جميع مراكز ومستشفيات المنطقة وأيضاً تشهد ازدحام كبير من الموظفين على هذه الأجهزة مما أدى إلى مخاوف انتشار فيروس كورونا بينهم لا قدر الله”.

وأضافوا أنه يجب على صحة جازان إيقاف نظام البصمة بشكل مؤقت وذلك حرصاً على سلامة الموظفين؛ وأيضاً أسوة بباقي الجهات الحكومية التي قامت في الآونة الأخيرة بإيقاف نظام البصمة في ظل نقص في المعقمات والكمامات في الأسواق.

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