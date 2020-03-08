منع الشيشة مؤقتًا في مقاهي عسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

وجه أمين عسير، الدكتور وليد الحميدي، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتًا حتى إشعار آخر.

وأكد الحميدي أن الفرق التفتيشية ستباشر تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين، من قبل الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر.

كما أعلنت أمانة منطقة الرياض في وقت سابق، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحذرت وزارة الصحة من شائعات متداولة عن حالات أو وفيات بفيروس كورونا الجديد، ومنها أخبار قديمة من عدة سنوات تتداول الآن.

وأكد متحدث الصحة، محمد العبدالعالي، أن هذه الشائعات لا تمت بصلة لفيروس كورونا الجديد، ولا توجد أي حالات مؤكدة عدا ما تم إعلانه.

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