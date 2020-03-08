منع الشيشة والمعسل في مقاهي ومطاعم الرياض مؤقتًا

المواطن - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

في سياق آخر، حذرت وزارة الصحة من شائعات متداولة عن حالات أو وفيات بفيروس كورونا الجديد، ومنها أخبار قديمة من عدة سنوات تتداول الآن.

وأكد متحدث الصحة، محمد العبدالعالي، أن هذه الشائعات لا تمت بصلة لفيروس كورونا الجديد، ولا توجد أي حالات مؤكدة عدا ما تم إعلانه.

وتابع: نثق في وعي المجتمع بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية، والتواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس.

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