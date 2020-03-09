مهلة 72 ساعة للسعوديين الراغبين في العودة من البحرين

المواطن - الرياض

أمهلت سفارة المملكة في البحرين المواطنين السعوديين الراغبين في العودة إلى المملكة، 72 ساعة وذلك للعودة عبر منفذ جسر الملك فهد برًا أو طيران الخليج جوًا.

وقالت السفارة في بيان لها: انطلاقًا من حرص ومتابعة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة لأحوال المواطنين السعوديين في مملكة البحرين تودّ السفارة أن تفيد كافة المواطنين السعوديين بمملكة البحرين الراغبين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية إمكانية السفر عبر منفذ جسر الملك فهد ومَن ليس لديه وسيلة نقل إمكانية سفره جوًا عبر خطوط طيران الخليج، وتسري هذه الإجراءات لمدة 72 ساعة القادمة.