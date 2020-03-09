مواصفات سلسلة الحواسيب المحمولة الجديدة من هواوي HUAWEI MateBook

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يمتاز الجيل الجديد من الحواسيب المحمولة من هواوي HUAWEI MateBook بتصميم عصري، لا يتجاوز سماكته 14.9 ملم، يناسب الطلبة والمهنيين ورواد الأعمال الشباب، بحسب ما أعلنته الشركة الصينية.

وأعلنت الشركة أنها بصدد طرح سلسلة حواسيبها المبتكرة MateBook 13 وMatebook14 وMateBook D، وهي تتضمن شاشة عالية الدقة بقياس 13 بوصة، ووحدة منفصلة لمعالجة الرسومات.

وتُعد السلسلة الجديدة أول حاسوب محمول مزود بشاشة عرض كاملة HUAWEI FullView Display وأربعة مكبرات، أما زر التشغيل فيدمج بين وظيفته وبين كونه مستشعرًا لبصمة الإصبع.

وتمتاز بطارية ميتبوك MateBook بكفاءة عالية وعمر طويل، وتدعم تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge، وأعلنت الشركة أنها ستطرح السلسلة الجديدة بأسعار تنافسية لكنها لم تذكر أرقامًا.

وتتضمن السلسلة الجيل العاشر من معالجات Intel Core processor وشرائح ذاكرة بسعة 16 جيجابايت.

كما تتميز أيضًا بإمكانية خاصية العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration؛ إذ تقوم هذه الخاصية بالربط بين الحاسوب وهاتف هواوي بشكل تلقائي، بحيث تتمكن من سحب وإفلات الملفات أو الأفلام أو الموسيقى بين الجهازين المتصلين، وفي نفس الوقت بتطبيقات الهاتف الذكي.

وقالت شركة هواوي الصينية أنها ستطرح الحاسب المحمول MateBook 13 في منطقة الشرق الأوسط؛ لكونه أحد الأسواق الرئيسية التي تتمتع بشريحة واسعة من الشباب، وستكون سلسلة الحواسيب المحمولة ميتبوك MateBook الخيار المثالي للجيل الجديد من المهنيين ورواد الأعمال الشباب.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر