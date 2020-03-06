مواعيد مباريات السبت في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تُختتم الجولة الـ21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، مساء يوم غد السبت، بـ3 مباريات.

أبها ضد التعاون

وتنطلق مباريات الغد بمواجهة أبها ضد التعاون عند الساعة 4:15، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويطمح الفريق الأبهاوي لاستغلال عامل الجمهور وتحقيق الفوز، فيما يسعى سكري القصيم لخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز السابع بـ29 نقطة.

الفيصلي ضد النصر

ويلعب الفيصلي ضد النصر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة 6:40 مساء، ويدخل الفريقان المباراة بهدف الظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط لمواصلة التقدم في الترتيب.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

الهلال ضد الاتفاق

وفي ختام منافسات الجولة الـ21، يلعب الهلال ضد الاتفاق على استاد جامعة الملك سعود في الرياض عند الساعة 8:40 مساء، ويسعى الزعيم للحفاظ على صدارة الترتيب، فيما يأمل فارس الدهناء مواصلة انتفاضته وتحقيق نتيجة إيجابية.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يحتل الاتفاق المركز العاشر بـ26 نقطة.

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