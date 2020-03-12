موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير موعد مباراة الهلال القادمة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الهلال القادمة

وستكون مباراة الهلال القادمة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، يوم الأحد الموافق 15 من شهر مارس الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

وستقوم القناة الرياضية السعودية بنقل مباراة الهلال القادمة أمام أبها، وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل ساعة على الأقل من انطلاق اللقاء المرتقب لحسم هوية الفريق المتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى اللاعبون إلى الظهور بشكل مميز في مباراة الهلال القادمة وتحقيق الفوز ضد أبها، لمصالحة الجماهير بعد تذبذب المستوى والتعادل أمام ضمك بالأمس في الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم الفوز في مباراة الهلال القادمة والإطاحة بفريق أبها، لكي يستكمل موسمه المميز، بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا، ويتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها للظهور بشكل جيد أمام الهلال، وتحقيق مفاجأة بالإطاحة به والتأهل إلى المباراة النهائية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في الفوز على الاتفاق في دور الـ8 من كأس الملك بهدفين مقابل هدف، فيما يُعتبر أبها مفاجأة البطولة حتى الآن، بسبب مستواه المميز، وتغلب على الفتح بركلات الترجيح في الدور السابق.

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