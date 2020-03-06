موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

المواطن - محمد سمعه

تُقام، غدًا السبت، مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019- 2020.

وستنطلق مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة.

ويدخل لاعبو البارشا مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، من أجل تحقيق الفوز بعد الخسارة في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي ضد نادي ريال مدريد بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، كان نادي سوسيداد تمكن من الفوز على فريق بلد الوليد بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين.

وإذا نجح لاعبو البارشا في تحقيق الفوز بمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، فسيضمنون الصعود لصدارة الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي ريال مدريد الذي يخوض مواجهة مهمة بالجولة السابعة والعشرين ضد نادي ريال بيتيس بعد غد الأحد في الدوري الإسباني.

يذكر أن نتيجة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في جولة الذهاب في الدوري الإسباني، كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، كان الأرجنتيني ليونيل ميسي حقق رقمًا سلبيًّا بعد مباراة ريال مدريد الأخيرة، حيث فشل في هز شباك الريال في الكلاسيكو الخامس على التوالي، وذلك منذ رحيل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الريال في صيف 2018.

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