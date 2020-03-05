موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان الجديد بعد تأجيلها بسبب كورونا

المواطن - محمد سمعه

حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الموعد الجديد لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان المقرر إقامتها بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019-2020.

ووفقًا لتقارير صحافية إيطالية فإن المباراة ستُقام يوم الأحد المقبل الموافق 8 مارس بدون أي حضور جماهيري تنفيذًا لقرار الحكومة الإيطالية بعدم حضور الجماهير لأي مباراة في الدوري الممتاز حتى الثالث من أبريل المقبل بسبب كورونا.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة آس الإسبانية: إن فيتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، أكد أن هذا قرار الحكومة الإيطالية أتى لمصلحة الناس والكرة الإيطالية.

وكان فيروس كورونا تسبب في تأجيل مباراة يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، حيث كان من المقرر إقامة المباراة أمس الأربعاء، كما تم تأجيل مباراة نابولي ضد إنتر ميلان في دور نصف النهائي بالبطولة ذاتها؛ بسبب كورونا.

يُذكر أن مباراة نابولي ضد إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، التي أقيمت في ملعب “سان سيرو”، قد انتهت بفوز فريق الجنوب بهدف دون رد.

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