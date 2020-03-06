موعد مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تستكمل الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، مساء اليوم الجمعة، بـ3 مباريات.

الرائد ضد الفتح

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة الرائد ضد الفتح عند الساعة 4:05، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، ويطمح الفريق الريداوي لمواصلة انطلاقته المميزة وخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى النموذجي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة.

الوحدة ضد ضمك

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مباراة الوحدة ضد ضمك عند الساعة 7:05 مساء، ويدخل الفريقان المواجهة بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

الأهلي ضد الفيحاء

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة الأهلي ضد الفيحاء عند الساعة 8:40، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ويطمح الراقي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق البرتقالي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز التاسع بـ27 نقطة.

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