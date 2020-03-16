ميثاق العزل المنزلي .. مبادرة للوقاية من كورونا والجائزة 10 آلاف ريال

وقال المطيري: إن “جميع دول العالم تتسابق لتثبت أنها الأقوى في إدارة الأزمات، والحل الوحيد الذي لجأ إليه العالم، هو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإسلام قبل 1000 سنة، وهو العزل الصحي”، مؤكدًا “نحن أولى بتعاليم الإسلام”.

وأضاف: “الدولة لم تقصر، وتتكبد الخسائر، وقامت بإجراءات كثيرة حفاظًا على أرواح المواطنين”.

وأشار إلى أن “هناك نداءين أحدهما وطني والآخر إسلامي، فالإسلام حث على الجلوس في البيت، أما الخروج بدون ضرورة أو مصلحة عندها تؤثم”.

وعن المبادرة قال المطيري: “من هنا أطلقنا مبادرة (بيتك ووطنك)، وعليها جائزة قدرها 10000 ريال، والجائزة للتحفيز وهي من نصيب أسرة أو عائلة، ولن تذهب لفرد”.

وتابع “تم تجهيز موقع اسمه وثيقة العزل المنزلي، يُكتب في الوثيقة اسم الأسرة وعدد أفرادها، وتتعهد فيها بالالتزام بالعزل المنزلي للحافظ على أفراد الأسرة، ثم الدخول في السحب، وبعد أسبوع يحصل الفائز على جائزة قدرها 5 آلاف ريال، وبعد أسبوع آخر تفوز أسرة أخرى بنفس المبلغ، وتكون عندها انتهت مدة العزل في المملكة المقررة بأسبوعين”.

ولاقى الوسم تفاعلًا كبيرًا لدى مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أيدوا الفكرة ودعموها بشدة، حيث قال سعيد الغامدي: “منحت الإجازة للموظفين من أجل منع كثير من التجمعات البشرية في الشوارع وفي أماكن العمل ذهابًا وعودة، كذلك هو بمثابة احتراز وقائي للعزل المنزلي مده 14 يومًا للتأكد من عدم تعرض الشخص للإصابة بفيروس كورونا، إذا لم تتقيدوا بالبقاء بالبيوت فإن الأهداف لن تتحقق!”.

أما الشهراني فقال: ميثاق العزل المنزلي مبادرة ممتازة بارك الله في جهودكم وسعيكم وحفظ الله المملكة العربية السعودية، وجميع المسلمين والمسلمات”.

أما أثير فوصفها بأنها “مبادرة عظيمة أطلقها الإعلامي عبدالرحمن المطيري، فكرتها فتح المجال لأسر وعوائل المملكة للمشاركة والفوز بجائزة 10 آلاف ريال”.

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