نافاس مبررًا مغادرة فرنسا: شعرت بالخوف

وأضاف الحارس الكوستاريكي: “مصيرنا بيد الله، سيتولى الأمر، وسيعم علينا السلام مجددًا.. أما الناس، يجب عليهم أن يتحدوا، ويلتزموا بتعليمات الدولة”.

وكان كيلور نافاس، صاحب الـ33 عامًا، قد عاد إلى كوستاريكا في رحلة طيران طارئة كلفته 180 ألف يورو، علمًا بأنَّ النشاط الكروي متوقف في أوروبا حتى يوم 15 إبريل المقبل.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر