نافاس مبررًا مغادرة فرنسا: شعرت بالخوف

المواطن - مروة نبيل
برر حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، كيلور نافاس، قرار مغادرة باريس والعودة إلى بلاده خلال فترة الحظر الطبي في أوروبا بعد انتشار فيروس كورونا.
وقال نافاس خلال تصريحاته لصحيفة “لو باريزيان”: “لقد شعرنا بالخوف. نحن بشر. لقد قررت السفر إلى بلادي من أجل سلامة أحبائي، والرغبة في التواجد بجوار أسرتي”.
وأضاف الحارس الكوستاريكي: “مصيرنا بيد الله، سيتولى الأمر، وسيعم علينا السلام مجددًا.. أما الناس، يجب عليهم أن يتحدوا، ويلتزموا بتعليمات الدولة”.
وكان كيلور نافاس، صاحب الـ33 عامًا، قد عاد إلى كوستاريكا في رحلة طيران طارئة كلفته 180 ألف يورو، علمًا بأنَّ النشاط الكروي متوقف في أوروبا حتى يوم 15 إبريل المقبل.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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