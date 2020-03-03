نجم أرسنال مطلوب في إنتر ميلان

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن نجم نادي أرسنال الإنجليزي، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، يتصدر قائمة اهتمامات إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أن مدرب إنتر ميلان أنطونيو كونتي يرغب في ضم 3 لاعبين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهم: نجم أرسنال أوباميانج، لاعب مانشستر يونايتد تاهيث تشونج، ومدافع توتنهام يان فيرتونخين.

وارتبط اسم الجابوني أوباميانج خلال الفترة الماضية بالرحيل عن صفوف أرسنال الإنجليزي، حيث يرغب اللاعب في الرحيل، في حالة عدم تأهل فريقه إلى النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولفتت تقارير صحافية مؤخرًا، أن ثنائي الدوري الإسباني لكرة القدم، برشلونة وريال مدريد يسعيان لتدعيم الخط الهجومي، وربطت نجم أرسنال بالانتقال إلى أحدهما.

ويُقدم أوباميانيج مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويتصدر قائمة الهدافين برصيد 17 هدفًا بالتساوي مع مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي.

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