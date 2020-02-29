نجم الاتفاق: سنهزم الهلال لعيون النصر

المواطن - محمد سمعه

صرّح اللاعب السلوفاكي فيليب كيش، لاعب وسط الاتفاق، أن فريقه سيواجه نادي الهلال بالجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ من أجل الفوز لصالح نادي النصر.

وتحدث كيش لبرنامج الدوري مع وليد قائلًا: “سنسعى للفوز على نادي الهلال لعيون النصر، وحتى نضمن تقليص الفارق بين الفريقين لمصلحة النصر في الموسم الجاري”.

وتابع كيش: “يجب علينا ألا نُخطئ أمام الهلال إذا أردنا تحقيق الفوز”.

ومن المقرر مواجهة الهلال، لنادي الاتفاق يوم 7 مارس الجاري.

ويحتل الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وكان الاتفاق فاز على نادي أبها برباعية مقابل هدف، في الجولة العشرين من بطولة الدوري.

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