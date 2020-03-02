نجم برشلونة السابق يقترب من دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير إعلامية أن النجم الإيفواري يايا توريه لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق، أصبح قريبًا من الانضمام لأحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقارير فإن نادي ضمك مهتم اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع يايا توريه الذي انتهى عقده حاليًا مع نادي تشينجداو هوانجاي الصيني، حيث أصبح النجم الإيفواري صفقة انتقال حر يحق له الانضمام لأي ناد وفي أي وقت.

وسبق ليايا توريه الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب كوت ديفوار بعام 2015، كما تُوج مع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2009 على حساب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جدير بالذكر أن نادي ضمك يسعى لتدعيم صفوفه بلاعبين ذوي خبرة، وذلك من أجل البقاء في المنافسة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي ضمك، نجح في الفوز على فريق الحزم بثلاثية دون رد في الجولة العشرين من بطولة دوري المحترفين.

وسيواجه ضمك نادي الوحدة بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري يوم الجمعة المقبل، حيث يسعى ضمك للفوز والوصول إلى النقطة 20.

يذكر أن الجزائري نور الدين بن زكري مدرب ضمك، قال في وقت سابق إنه يتمنى إسناد مباريات ناديه لحكام سعوديين بدلًا من حكام أجانب، وذلك بعد الأخطاء التحكيمية التي ظهرت مؤخرًا من الحكام الأجانب في دوري المحترفين.

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