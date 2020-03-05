نجم توتنهام مهدد بعقوبة كبيرة

المواطن - مروة نبيل

أصبح نجم توتنهام هوتسبير، إريك داير مهددًا بعقوبة كبيرة بعد اشتباكه مع أحد الجماهير عقب نهاية مباراة نورويتش سيتي بالأمس.

إريك داير

وأشارت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، إلى أن نجم توتنهام هوتسبير بات مهددًا بتلقي عقوبة، حيث وجه له الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامًا في هذه الواقعة التي أثارت حالة من الجدل.

وكان إريك داير قد صعد إلى المدرجات بعد نهاية مباراة توتنهام هوتسبير ضد نورويتش سيتي؛ ودخل في مشاجرة مع أحد الجماهير، وبدت علامات الغضب الشديد عليه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهذه الواقعة، حيث قفز نجم توتنهام هوتسبير من أعلى المقاعد، ليتشاجر مع أحد الجماهير، إلا أن رجال الأمن تدخلوا لإنهاء الأزمة سريعًا.

وعن هذه الواقعة، انتقد المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، البرتغالي جوزيه مورينيو، المشجع الذي استفز إريك داير لأن ما قام به ليس له علاقة بكرة القدم، والتمس العذر لنجم الفريق على تصرفه، لأن شقيقه تعرض للإهانة من المشجع.

توتنهام هوتسبير

ولعب توتنهام ضد نورويتش سيتي بالأمس في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما، حيث تقدم السبيرز عن طريق يان فيرتونجين، وأحرز جوزيب دراميتش التعادل.

ولعب الفريقان ركلات الترجيح التي ابتسمت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نورويتش سيتي ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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