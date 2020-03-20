نجم مانشستر سيتي يُفكر في الرحيل وبرشلونة والريال يُراقبانه

ولم يشارك ساني في الفترة الأخيرة بصورة منتظمة مع مانشستر سيتي، مما جعله يفكر في الرحيل عن صفوف بطل الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

من ناحية أخرى، أصبح نادي ليفربول الإنجليزي قريبًا من التعاقد مع الصفقة المفضلة لنادي برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية أن ليفربول بات قريبًا من ضم الجابوني بيير أوباميانج لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، قبل برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان برشلونة اهتم بالتعاقد مع بيير أوباميانج ليكون خليفة الأوروغوياني لويس سواريز في خط هجوم برشلونة، خاصة أن لويس سواريز تقدم بالعمر وإصاباته كثرت بالفترة الأخيرة.

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