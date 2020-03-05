نساء قبيلة إثيوبية يزين أنفسهن بحلقات ضخمة في الشفاه

وتسكن القبيلة جبال وادي الصدع العظيم في سهول جنوب غرب إثيوبيا وتفخر بهذه العادات التي تنطبق على أي فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، حيث يزيل المتخصصون في القبيلة الأسنان السفلية ثم تُثقب الشفتان للسماح بإدخال الحلقات الصفيح.

وهذه الحلقات مهمة جدًا للفتاة عند الزواج، حيث يزيد مهرها من الماشية كلما كانت حلقتها أكبر من نظيراتها من الفتيات، كما أنها ترفع من شأنها ومكانتها، لكن باتت هذه الممارسة المؤلمة أقل شيوعًا في الأجيال الصغيرة.

ولا أحد يعرف أصل هذه العادة عند قبائل صوري، لكن إحدى النظريات تقول إن الغرض منها كان منع أخذ النساء كإماء.

وتعد قبيلة صوري واحدة من أعنف القبائل الأصلية في العالم، وتم دمجهم رسميًا في إثيوبيا في عام 1897، وكانوا قبل ذلك يعيشون على الحدود السودانية الإثيوبية يرعون ماشيتهم في المراعي في السودان.

ويبلغ عددهم نحو 2500 شخص، ولديهم بعض الطقوس الأخرى المؤلمة للغاية، بما في ذلك الندوب غير المألوفة، والقتال الخطير الذي يحدث بين الرجال للفوز بالزوجة.

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