نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا الجديد

المواطن - متابعة

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، مساء اليوم السبت، حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه، مع تسجيل 20 إصابة جديدة.

وقال حاكم الولاية، في مؤتمر صحافي: “لدينا 21 إصابة جديدة مع حصيلة إجمالية تبلغ 76 في الولاية”، لافتًا إلى أن 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وأوضح أن حال الطوارئ “تتيح تسريع آليات شراء (المعدات) والاستعانة (بطواقم)، الأمر الذي نحتاج إليه حاليًّا”، مقدرًا كلفة مكافحة الفيروس بالنسبة إلى الولاية بثلاثين مليون دولار أسبوعيًّا.

وأضاف كومو: “نجري فحوصًا على مدار الساعة. نريد رصد أكبر عدد من المصابين لجعلهم في منأى”، لافتًا إلى أن الهدف “عزل الناس وإبطاء وتيرة الانتشار”.

ومعظم المصابين (57) على صلة بمجموعة من اليهود المتدينين في نيو روشيل، بؤرة الوباء في منطقة وستشستر.

ومع انتشار الفيروس، مُنع الزوار الخارجيون من التوجه إلى مراكز إيواء المسنين حول نيو روشيل.

وأكد كومو: “إننا بالغو الحذر” حيال مراكز الإيواء هذه.

ولفت إلى أن فترة الحجر الصحي للمصابين والبالغة 14 يومًا يمكن أن تمدد.

وحذر الحاكم المتاجر من رفع أسعارها، مشددًا على أن استغلال النقص في السلع في مرحلة الطوارئ غير قانوني.

وقال: “كنت مدعيًا في الولاية وسبق أن قمت بملاحقات” في قضايا مماثلة.

وأحصت الولايات المتحدة أكثر من 200 إصابة بكورونا المستجد، بينها 19 وفاة.

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