هالة زايد لن تخضع للحجر بعد عودتها من الصين

المواطن - متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد التي تزور الصين حاليًا لن تخضع للحجر الصحي بعد عودتها من الصين.

ونشر متحدث الصحة المصرية صورة للوزيرة وهي تخضع لإجراءات فحص كورونا أثناء زيارتها للصين.

وكانت الوزيرة المصرية توجهت إلى الصين على رأس وفد لدعم الصين في مواجهة أزمة فيروس كورونا المتفشية منذ ديسمبر الماضي.

وأضاف مجاهد في تصريحات نشرها موقع “مصراوي” أنه من المقرر إجراء فحص للوزيرة والوفد المرافق لها فور عودتهم من الصين في الحجر الصحي بمطار القاهرة، إذ سيتم قياس درجة الحرارة، والاستفسار عن وجود أي أعراض مثلما يتبع مع جميع الوافدين من الصين أو الدول التي زاد فيها انتشار فيروس كورونا المستجد.

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