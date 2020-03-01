هدافو دوري محمد بن سلمان.. حمد الله يتصدر وغوميز ثانيًا

المواطن - مروة نبيل

واصل نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله، تصدر قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم غيابه عن التسجيل ضمن منافسات الجولة الـ20 “شباب العشرين Y20”.

هدافو دوري محمد بن سلمان:

وكشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الهدافين، وعلق قائلًا: “السومة ونياكاتي يتقدمان خطوة واحدة، في سلم ترتيب الهدافين لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين”.

وتابع حساب البطولة الرسمي على “تويتر”، تغريدته قائلًا: “هل سيتمكنون من إزاحة المتصدر والوصيف في الجولات المقبلة؟”.

ويتصدر حمد الله قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 هدفًا، وبفارق هدفين عن نجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، فيما رفع مهاجم الأهلي، السوري عمر السومة رصيده إلى 12 هدفًا ليحتل المركز الثالث.

ونجح البرازيلي كارلوس إدواردو في تسجيل 11 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حتى الآن، ليحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين، بالتساوي مع مهاجم فريق الوحدة، يوسف نياكاتي.

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