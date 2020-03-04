هدية حارس الأهلي تُثير الغضب والسخرية

المواطن - محمد سمعه

تسببت الهدية التي حصل عليها الحارس محمد الربيعي، حارس النادي الأهلي، من الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة بالراقي، في إثارة غضب وسخرية العديد من مشجعي النادي الأهلي عبر موقع “تويتر”.

ووفقًا لتقارير صحافية والصور المتداولة عبر “تويتر” فإن الربيعي تلقى سيارة كهدية من الأمير منصور بن مشعل، وذلك بعد إعلان اللاعب عن تلقيه هدية عبر تغريدة كتبها في تويتر.

وأثارت الهدية غضب البعض بسبب المبالغة في قيمة الهدية للحارس الذي لم يشارك مع الفريق الكروي الأول بالراقي ولم يقدم أي شيء يستحق عليه الهدية، بينما قال مغردون آخرون بشكل ساخر: إنهم يشجعون الأهلي منذ فترة ولم يحصلوا حتى على نصف ريال كهدية لتشجيعهم الكبير والوفي للراقي.

بينما ذكر البعض الآخر أن الربيعي سيكون مصيره دكة الاحتياط، ولن يشارك مع الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق، وجه حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الربيعي، الشكر إلى المشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال الربيعي: “بكثير من التقدير والاحترام أتقدم بالشكر والامتنان للأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود المشرف العام على كرة القدم؛ وذلك بمناسبة هديته التي منحني إياها بمناسبة تجديد عقدي مع بيتي الثاني النادي الأهلي، وأسأل الله أن يوفقنا جميعًا لإسعاد الجماهير الأهلاوية”.

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