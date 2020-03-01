هل يتأثر دعم حساب المواطن بالقروض والأقساط؟

المواطن - الرياض

شدد برنامج حساب المواطن على أنه لا يتم النظر للقروض أو الأقساط أو الالتزامات المالية بالنسبة للمستفيدين حال احتساب الدعم.

وأوضح البرنامج، في رده على سؤال مستفيد بشأن مدى تأثر الدعم بالقروض والأقساط أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأضاف حساب المواطن أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا .

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 27 “دفعة فبراير” البالغ عددهم حوالي 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

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