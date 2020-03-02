هل يحق لنادي النصر المطالبة بإقالة رئيس لجنة الحكام؟!

المواطن - مروة نبيل

علق النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية”، على طلب إدارة نادي النصر بإقالة رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان نادي النصر قد أصدر بيانًا طالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام، الإسباني فيرناندو تريساكو؛ لاستمرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، وحرصًا على مبدأ عدالة المنافسة.

وعلق مساعد العصيمي قائلًا: “التحكيم دائمًا هو الشماعة من بدأت الكرة السعودية.. ليس من حق إدارة النصر أنها تطالب بإقالة رئيس لجنة الحكام”، وتابع جاسم الحربي: “لا يحق لنادي النصر الأمر بإقالة رئيس لجنة الحكام من منصبه”.

وأضاف خالد الزيد خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “لا يحق لنادي النصر المطالبة بإقالة رئيس لجنة الحكام.. لا تُملي على الآخرين في عملهم!”.

وقال عبدالعزيز الغيامة: “يحق لنادي النصر المطالبة بإقالة رئيس لجنة الانضباط أو الاستئناف وحتى رئيس الاتحاد كما فعل الهلال.. وفي القانون لا يحق له المطالبة بإقالة رئيس لجنة الحكام.. وإدارة النصر رفضت زيارة رئيس لجنة الحكام”.

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