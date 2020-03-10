هل يختلف دعم حساب المواطن بين الفرد المستقل والتابع؟

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أن الدعم يصرف حسب دخل الفرد المستقبل، مضيفاً أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد وجه سؤالاً استفسر من خلاله حول “الفرق بين دعم الفرد المستقل والتابع”.

ورد برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “حياك الله، يصرف الدعم للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله ، ويتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وكان حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، فيما تستمر عملية التسجيل للدفعة الجديدة عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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