هل يرحل كين عن الدوري الإنجليزي ؟

المواطن - مروة نبيل

ينتظر المهاجم هاري كين نهاية منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، لحسم مستقبله مع فريق توتنهام هوتسبير خلال الفترة المقبلة.

هاري كين

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن هاري كين سيُفكر في الرحيل عن توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية، في حالة عدم تقدم السبيرز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

وأشارت صحيفة “تيليجراف” البريطانية، إلى أن رئيس نادي توتنهام هوتسبير، دانييل ليفي والمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، سيحاولان إقناع هاري كين بالاستمرار مع الفريق في حالة عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويثق رئيس نادي توتنهام هوتسبير في قدرته على إقناع المهاجم الإنجليزي بالاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وفي حالة عدم تمكنه من ذلك، فإنه لن يتخلى عن خدماته بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني.

الدوري الإنجليزي

وغاب هاري كين صاحب الـ27 عامًا عن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال الفترة الماضية، حيث تعرض لإصابة قوية في أوتار الركبة أبعدته عن المشاركة، وتُشير التقارير إلى أنه لن يعود إلى اللعب قبل انتهاء هذا الموسم.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا والذي يتواجد فيه فريق تشيلسي.

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