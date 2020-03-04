هل يُؤثر كورونا على خطة استضافة البطولات ؟

المواطن - محمد سمعه

انتشر فيروس كورونا في بعض الدول الآسيوية مؤخرًا؛ مما أدى إلى تأجيل بعض الأحداث الرياضية، كان آخرها بعض المباريات في بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2020.

وتستعد المملكة لاستضافة وتنظيم العديد من الأحداث الرياضية بالفترة المقبلة، مثل تنظيم دورة الألعاب السعودية ومباراتي الاتحاد والشباب في البطولة العربية، ووجود احتمالية لاستضافة مباراة كأس السوبر التونسي بين ناديي الصفاقسي والترجي الرياضي.

وعلّق رجاء الله السلمي وكيل وزير الرياضة لشؤون الإعلام في تصريحات صحافية حول هذا الأمر، مؤكدًا بأن خطة المملكة في تنظيم الأحداث الرياضية مستمرة كما هي ولن تتأثر على الإطلاق بانتشار فيروس كورونا.

وأشار السلمي إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإقامة المباريات والبطولات بشكل جيد في المملكة.

وكان نادي الهلال أصدر قرارًا مؤخرًا بمنع نجومه من السفر إلى الدول المتفشي فيها فيروس كورونا؛ حرصًا على سلامة اللاعبين، كما أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتأجيل بعض المباريات في دوري أبطال آسيا كان مقرر إقامتها في مارس؛ بسبب انتشار كورونا.

وفي وقت سابق، أصدرت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإقامة كافة مباريات الدوري الإيطالي الممتاز حتى الثالث من إبريل المقبل بدون حضور جماهيري، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن فيتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، أكد أن هذا القرار أتى لمصلحة الناس والكرة الإيطالية.

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