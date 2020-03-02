هل يُعوض فينيسيوس جونيور رحيل رونالدو في الريال ؟

المواطن - محمد سمعه

نجح الموهبة البرازيلية فينيسيوس جونيور في تقديم أداء مميز مع نادي ريال مدريد في كلاسيكو الجولة الـ26 من الدوري الإسباني ضد نادي برشلونة، حيث سجل هدفًا جميلًا في شباك البارشا وكان مصدر خطورة على دفاعات الفريق الكتالوني.

ولعب فينيسيوس جونيور بشكل مميز للغاية أمام أنظار جمهور ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، حيث أعاد إلى الأذهان فترة وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف النادي الملكي.

وبعد المستوى المميز الذي قدمه فينيسيوس جونيور في مباراة ريال مدريد وبرشلونة، تأمل الجماهير المدريدية في استمراره على هذا الأداء حيث الكثير منهم يرى أن فينيسيوس جونيور هو خليفة البرتغالي رونالدو في صفوف النادي الملكي.

وكان فينيسيوس جونيور سجل الهدف الأول لريال مدريد في شباك نادي برشلونة عند الدقيقة الحادية والسبعين، مستغلًا تمركزًا خاطئًا من المدافع جيرارد بيكيه.

وصرح فينيسيوس جونيور بعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، قائلًا بأن تواجد كريستيانو رونالدو في مدرجات ملعب سانتياجو بيرنابيو كان له مفعول السحر في فوز الريال على برشلونة.

وبعد هدف فينيسيوس جونيور في برشلونة، سجل اللاعب الدومنيكاني ماريانو دياز الهدف الثاني للريال بالدقيقة الثانية والتسعين، وذلك بعد دقيقة من نزوله أرضية الملعب كبديل ليكون أسرع لاعب بديل في تاريخ لقاءات الكلاسيكو بالدوري يُسجل هدفًا في شباك برشلونة بعد نزوله.

وانضم فينيسيوس جونيور لصفوف نادي ريال مدريد في عام 2018 قادمًا من فريق فلامنغو البرازيلي.

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