هنا رابط استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة برًّا بمكة

أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر موقعها على تويتر، رابطًا (هنا) لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة (برًّا بمكة)، التي وجه بإطلاقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخرًا؛ لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة.
وتهدف الحملة إلى رصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة بتوقف نشاطها خلال ساعات تطبيق منع التجوّل، والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.
ووجه الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة في كل محافظة من محافظات المنطقة لرصد الحالات التي تستحق المساعدة، وذلك بالتعاون مع أفرع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.
من جانبها، بينت إمارة المنطقة أن فريق عمل مختص سيتولى استقبال الدعم ومراجعة الطلبات المقدمة، والتأكد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديمها عقب ذلك للمستفيدين.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
10
اترك تعليق
البرنامج فيو مشكلة في التسجيل ولا إيش اقول رقم الهوية غير صحيح وهو صحصيح
انا عبيت استماره في نهاية تطلب مني كلمه المرور لو اكتب اجيني خطأ كيف أسجل
انا سجلت والبيانات مكتمله فقط ادخلت الايبان الخاص بيا البنك السعودي الفرنسي يقول الرقم الايبان خطا مو راضي يقبل حطيت رقم ايبان تاني بس باسم اختي قبل لانو الاهلي بس مارسلتو هل في مشكله لو حطيت حساب اختي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة انا مالكة مركز ملاك الصغير لضيافة الاطفال ويدعمني بنك التنميه وقد وصلني الترخيص النهائي لا افتتاح المركز قبل اسبوع وانا لي 6 اشهر من دفع ايجار الفيلا وقد حان موعد القسط الاخر في 9 رمضان ولم استفيد شي بسبب حضر التجول والخوف من انتشار مرض كورونا ولتحمل المسؤليه اتجاة الوطن العزيز قمت بإقفال المركز ولم استقبل تسجيل اطفال فالمرجو منكم التظر الي والمساعده بدفع ايجار المبنى . وجزاكم الله خيرا لمساندة ابناء الوطن
هل الحمله تشمل مدينة جده
الحمد لله وضعي المعيشي صعب كوني رب اسره
عند التسجيل يعطي رقم المنشأه خطا
كيفية التسجيل
رقم الجوال
ضروفي العائليه والله صعبه
ظروفي. صعبه. الحمدالله. عل كل حال
اترك تعليقاً