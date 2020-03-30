هنا رابط استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة برًّا بمكة
بهدف رصد الأسر وأصحاب الأعمال المتأثرين بتطبيق منع التجوّل

هنا رابط استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة برًّا بمكة

2020/03/31
الساعة 1:49 صباحًا
- ‎فيالمواطن - مكة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر موقعها على تويتر، رابطًا (هنا) لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة (برًّا بمكة)، التي وجه بإطلاقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخرًا؛ لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة.

وتهدف الحملة إلى رصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة بتوقف نشاطها خلال ساعات تطبيق منع التجوّل، والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

ووجه الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة في كل محافظة من محافظات المنطقة لرصد الحالات التي تستحق المساعدة، وذلك بالتعاون مع أفرع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

من جانبها، بينت إمارة المنطقة أن فريق عمل مختص سيتولى استقبال الدعم ومراجعة الطلبات المقدمة، والتأكد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديمها عقب ذلك للمستفيدين.

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محمد عبدو
ضيف
محمد عبدو

البرنامج فيو مشكلة في التسجيل ولا إيش اقول رقم الهوية غير صحيح وهو صحصيح

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9 ساعة
عيسى فضل احمد سعيد
ضيف
عيسى فضل احمد سعيد

انا عبيت استماره في نهاية تطلب مني كلمه المرور لو اكتب اجيني خطأ كيف أسجل

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9 ساعة
سحر
ضيف
سحر

انا سجلت والبيانات مكتمله فقط ادخلت الايبان الخاص بيا البنك السعودي الفرنسي يقول الرقم الايبان خطا مو راضي يقبل حطيت رقم ايبان تاني بس باسم اختي قبل لانو الاهلي بس مارسلتو هل في مشكله لو حطيت حساب اختي

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19 ساعة
نجلاء يوسف محمد القصيبي
ضيف
نجلاء يوسف محمد القصيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة انا مالكة مركز ملاك الصغير لضيافة الاطفال ويدعمني بنك التنميه وقد وصلني الترخيص النهائي لا افتتاح المركز قبل اسبوع وانا لي 6 اشهر من دفع ايجار الفيلا وقد حان موعد القسط الاخر في 9 رمضان ولم استفيد شي بسبب حضر التجول والخوف من انتشار مرض كورونا ولتحمل المسؤليه اتجاة الوطن العزيز قمت بإقفال المركز ولم استقبل تسجيل اطفال فالمرجو منكم التظر الي والمساعده بدفع ايجار المبنى . وجزاكم الله خيرا لمساندة ابناء الوطن

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1 يوم
......
ضيف
......

هل الحمله تشمل مدينة جده

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1 يوم
احمد سعيد سالم باطرفي
ضيف
احمد سعيد سالم باطرفي

الحمد لله وضعي المعيشي صعب كوني رب اسره

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1 يوم
فارس
ضيف
فارس

عند التسجيل يعطي رقم المنشأه خطا

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1 يوم
أيوب
ضيف
أيوب

كيفية التسجيل
رقم الجوال

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1 يوم
علي مشعل الزهراني
ضيف
علي مشعل الزهراني

ضروفي العائليه والله صعبه

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1 يوم
حنان. يعقوب. يحي.
ضيف
حنان. يعقوب. يحي.

ظروفي. صعبه. الحمدالله. عل كل حال

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1 يوم



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