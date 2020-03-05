هيونداي تتعاون مع أرامكو لبناء منشآت لإنتاج النفط والغاز

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت الشركة الكورية الجنوبية هيونداي للصناعات الثقيلة، اليوم الخميس، أنها ستنضم إلى مشروع أرامكو لبناء منشآت بحرية لإنتاج النفط والغاز بقيمة 20 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها أصبحت واحدة من عشرة مقاولين وقعوا اتفاقيات طويلة الأجل مع أرامكو بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها في منتدى بالدمام يومي 24 و 25 فبراير الماضي.

وقفزت أسهم شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية 2 % اعتبارًا من 1:00 بعد الظهر.

وتقدم الشركة بناء العديد من المنصات البحرية لإنتاج النفط والغاز وخطوط الأنابيب والمرافق ذات الصلة لحقول أرامكو السعودية البحرية.

وتتوقع الصناعة أن تقدم أرامكو طلبًا ببناء أكثر من 100 منشأة ثابتة للنفط والغاز على مدار الأعوام الستة المقبلة.

ويُذكر أنه في ديسمبر 2019، وقعت أرامكو صفقة لشراء حصة 17 % من شركة هيونداي أويل بانك، وحدة تكرير النفط التابعة لمجموعة هيونداي للصناعات الثقيلة؛ لتوسيع شراكتها.

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