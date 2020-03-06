وزارة الرياضة تتكفل بعلاج المتضررين بـ حادث فريق طائرة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على الاطمئنان على سلامة لاعبي فريق كرة الطائرة لدرجة الشباب بنادي الاتحاد، وذلك بعد تعرضهم لحادث سير ظهر اليوم الجمعة.

ونشر نادي الاتحاد بيانًا عبر حسابه الرسمي في “تويتر” ذكر فيه أن وزارة الرياضة ستتكفل بعلاج المتضررين من الحادث.

وثمّن رئيس النادي أنمار الحائلي هذه الوقفة غير المستغربة من وزير الرياضة، التي تعكس اهتمامه بكل ما يخدم شباب الوطن من خلال القطاع الرياضي.

وكانت الحافلة التي أقلت لاعبي فريق الطائرة بنادي الاتحاد تعرضت لحادث في سبت العلاية، بعد مباراة الزيتون ظهر اليوم الجمعة.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر