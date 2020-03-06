وزارة الرياضة تعلق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية
بسبب فيروس كورونا

وزارة الرياضة تعلق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية

2020/03/06
الساعة 11:20 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, الرياضة, حصاد اليوم
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وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل
المواطن - واس

تابعت وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد ( 19 – COVID ) في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة – حفظها الله – على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وبناءً على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمعاً كثيفاً للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت 1441/7/12هـ الموافق 2020/3/7م، وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.

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