وزارة الرياضة تُؤجل مباراة الشهيد والخويلدية

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أصدر وكيل وزارة الرياضة قرارًا يقضي بتأجيل مباراة الإياب لنادي الشهيد ونادي الخويلدية، وذلك ضمن منافسات تصفيات الصعود لدرجة دوري الشباب تحت سن ١٩ عامًا والتي كان من المقرر إقامتها اليوم على أرض نادي الشهيد بمحايل.

وكان قد تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بنتيجة 2/2 وذلك على ملعب نادي الخويلدية في القطيف حيث سجل الهدف الأول لنادي الشهيد خلال مجريات الشوط الأول سجله لاعب الفريق عبد الله شامي، ومع انطلاقة الشوط الثاني أضاف الفريق الهدف الثاني بواسطة قائد الفريق سلطان الشديدي.

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