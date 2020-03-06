وزارة الرياضة تُنسق مع الأندية آلية إعادة قيمة التذاكر للجماهير

المواطن - محمد سمعه

أعلنت وزارة الرياضة أنه سيتم التنسيق مع الأندية التي ستلعب اليوم السبت في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أجل استرجاع قيمة التذاكر المدفوعة من الجماهير وإيجاد الآلية المناسبة لذلك.

وقالت وزارة الرياضة عبر حسابها في “تويتر” أن التنسيق سيتم بعد قرار الوزارة بتعليق الحضور الجماهيري للمباريات والفعاليات الرياضية اعتبارًا من اليوم السبت بسبب فيروس كورونا.

وستُقام اليوم السبت ثلاث مباريات بالجولة الـ21 من بطولة الدوري وهي” أبها ضد التعاون، الفيصلي والنصر، الهلال والاتفاق”.

وتابعت وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد ( 19 – COVID ) في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة – حفظها الله – على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وبناءً على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمعاً كثيفاً للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من اليوم السبت 1441/7/12هـ الموافق 2020/3/7م، وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.

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