وزارة الطاقة تبارك إطلاق الهيئة السعودية للبيانات
لتعزيز مكانة المملكة عالميًّا

وزارة الطاقة تبارك إطلاق الهيئة السعودية للبيانات

2020/03/04
الساعة 10:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

باركت وزارة الطاقة إطلاق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، التي تسعى لتعزيز مكانة المملكة باعتبارها دولة رائدة بين أهم الاقتصادات التي تعتمد على البيانات.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي قد أعلنت اليوم الأربعاء تدشين هويتها.

يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هي هيئة حكومية سعودية أنشئت بأمر ملكي في 30 أغسطس 2019.

وترتبط الهيئة مباشرةً برئيس مجلس الوزراء، فيما يرأس مجلس إدارتها نائب رئيس مجلس الوزراء، ويلحق بها “المركز الوطني للذكاء الاصطناعي”، و”مكتب إدارة البيانات الوطنية” اللذان أنشئا معها، ويرتبطان بها تنظيميًّا، إضافةً إلى مركز المعلومات الوطني.

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