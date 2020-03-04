وزارة الطاقة تبارك إطلاق الهيئة السعودية للبيانات

المواطن - الرياض

باركت وزارة الطاقة إطلاق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، التي تسعى لتعزيز مكانة المملكة باعتبارها دولة رائدة بين أهم الاقتصادات التي تعتمد على البيانات.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي قد أعلنت اليوم الأربعاء تدشين هويتها.

فيديو | تدشين هوية هيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات التابعة لها ( مركز المعلومات الوطني، مكتب إدارة البيانات الوطنية، المركز الوطني للذكاء الاصطناعي ). #عاجل @SDAIA_SA #الهيئة_السعودية_للبيانات_والذكاء_الاصطناعيhttps://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/YTq9aZkGRI — صحيفة المواطن (@almowatennet) March 4, 2020

يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هي هيئة حكومية سعودية أنشئت بأمر ملكي في 30 أغسطس 2019.

وترتبط الهيئة مباشرةً برئيس مجلس الوزراء، فيما يرأس مجلس إدارتها نائب رئيس مجلس الوزراء، ويلحق بها “المركز الوطني للذكاء الاصطناعي”، و”مكتب إدارة البيانات الوطنية” اللذان أنشئا معها، ويرتبطان بها تنظيميًّا، إضافةً إلى مركز المعلومات الوطني.

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