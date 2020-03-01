وزيرة الصحة المصرية تسافر الصين رغم كورونا

المواطن - متابعة

غادرت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، مساء أمس الأحد، إلى الصين رغم تفشي وباء كورونا، مؤكدة أنها تحمل رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعزيز سبل التعاون مع بكين لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقبل مغادرتها، عقدت الوزيرة مؤتمرًا صحفيًّا في مطار القاهرة بحضور السفير الصيني لدى القاهرة، حيث أكدت أنها متوجهة إلى الصين بتكليف من الرئيس المصري.

وأوضحت الوزيرة أن الزيارة إلى الصين سوف تكون محملة بهدية من الرئيس السيسي والشعب المصري، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، مشيرة إلى تبادل الخبرات بين البلدين حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت: “نحن مهتمون جدًّا بمد يد العون لمساعدة الصين للتغلب على هذا الوباء”، مضيفة أن “مصر تفعل ذلك من أجل الإنسانية”.

وأشارت إلى أن مصر أعدت عدة سيناريوهات للتعامل مع الفيروس، في حال وصوله إليها، وذلك بالتنسيق الكامل والدائم مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن الوضع جيد حتى الآن.

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